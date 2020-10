Oggi quel bambino dall’espressione così allegra e spensierata è diventato uno dei cantanti italiani più famosi, nonché un affermato produttore.

Il protagonista in foto oggi è uno dei più bravi rapper italiani. Sin da piccolo amava la musica e gli piaceva molto cantare. Aveva tanta voglia di affermarsi e diventare un grande. Il talento ce l’aveva così come la tenacia.

Durante l’adolescenza ha frequentato il liceo artistico, ma ha abbandonato gli studi al quarto anno per focalizzarsi sulla musica. Una passione che accompagnata al talento e voglia di migliorarsi lo ha portato a salire sul podio dei rapper italiani.

Avete capito di chi si tratta? Nel caso abbiate ancora dei dubbi sull’identità del bambino in foto, nel paragrafo successivo vi forniremo ulteriori indizi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è un attore e si parla solo di lui in TV: lo riconoscete?

Oggi è uno dei cantanti più famosi e seguiti in Italia: lo riconoscete?

Il protagonista di oggi è nato a Milano il 15 ottobre 1989. La sua famiglia è originaria di Potenza e un suo avo era Nino Nanco un brigante dell’ ‘800. Sin da piccolo amava la musica e in piena adolescenza, mentre era al quarto liceo classico ha deciso di abbandonare gli studi per seguire e consacrarsi alla sua unica passione.

La sua passione e bravura lo ha portato a lavorare con big della musica come Gué Pequeno, Entics, Marracash, J-Ax, Jake La Furia e i Two Fingerz. Nel 2014 partecipa come giudice del talent show X Factor insieme a Morgan, Mika e Victoria Cabello.

Il 1° settembre 2018 si sposa con la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, dalla quale ha avuto un figlio di nome Leone. Il protagonista di oggi, come avrete sicuramente già capito è Fedez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è un’imprenditrice di successo e la più seguita sui social: la riconoscete?