PlayStation 5 e Xbox Series X sono stati tra gli oggetti più preordinati in questi mesi, ed ora gli ordini stanno venendo annullati.

PlayStation 5 e Xbox Series X sono due oggetti dei desideri per tantissimi videogiocatori intorno al mondo. Si parla infatti della prossima generazione di console per il gaming casalingo, dopo 7 lunghi anni dall’esordio dell’attuale generazione. PlayStation 4 e Xbox One X sono ormai il passato, malgrado funzionano ancora perfettamente e abbiano qualcosa ancora da dire. Come dimostrano gli ultimi capolavori Sony, tra cui spiccano Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II. Microsoft invece continua a promettere importanti videogames con alti FPS e dettagli grafici interessanti, come l’imminente Assasin’s Creed: Valhalla. In tanti, comunque, hanno deciso di fare l’investimento e fare il preorder della next-gen. Trovandosi però una brutta sorpresa tra le email in arrivo in queste ora, con gli acquisti che sono stati annullati da diverse catene che vendono prodotti di tecnologia ed elettrodomestici.

PlayStation 5 e Xbox Series X, preorder annullati: utenti infuriati

In tanti hanno fatto il prorder della PlayStation 5 e della Xbox Series X, nonché della Xbox Series S, ma hanno avuto stamane una brutta sorpresa. Purtroppo infatti tanti videogiocatori e familiari che avevano acquistato la console per fare un regalo gradito ai propri cari sono rimasti molto delusi. Enormi catene come Amazon, Walmart e non solo hanno annullato molti preorder. Difficile comprendere il perché di questo annullamento di massa dei preoder delle console da gaming netx-gen. Alcuni affermano che siano state vendute più console di quelle che Sony e Microsoft possano garantire in un primo momento, dovendo poi annullare parte degli ordini fatti. Di seguito alcuni acquirenti scontenti che si lamentano sui social.

