Lockdown a Londra, migliaia di persone in strada a protestare – VIDEO

Lockdown a Londra, migliaia di persone in strada a protestare. Come a Napoli, anche in Gran Bretagna i cittadini vogliono farsi sentire

L’emergenza Covid-19 si sta facendo sempre più preoccupante, e non solo in Italia. I paesi europei maggiormente colpiti stanno mettendo in atto misure sempre più restrittive, con l’obiettivo ultimo di rallentare la curva dei contagi e migliorare una situazione che rischia di diventare drammatica. Solamente ieri sera, dopo l’annuncio del governatore De Luca del nuovo lockdown in tutta la Campania, migliaia di persone sono scese in strada a Napoli per protestare.

Manifestazioni molto simili stanno avvenendo proprio in questi minuti a Londra, dopo che il governo della Gran Bretagna sta imponendo lockdown totali in aree sempre più numerose. Sono migliaia le persone che si stanno dirigendo nei pressi di Oxford Street per far sentire la propria voce contro le ultime decisioni prese.

Lockdown a Londra, proteste in strada: molti senza mascherine

Soprattutto nelle ultime ore, l’emergenza Coronavirus in Europa sta sfuggendo di mano. Sempre più governi locali e nazionali stanno imponendo coprifuoco e lockdown, ma i cittadini non sembrano essere pronti a vivere una situazione analoga a quella di qualche mese fa. In questi minuti, anche a Londra migliaia di manifestanti stanno protestando e sono diretti ad Oxford Street – via dello shopping della capitale britannica – per far sentire la propria voce. Molte delle persone presenti non indossano una mascherina e anzi, come rivelato dal The Guardian, stanno invitando gli altri a togliersi le loro.

Solamente ieri, il Regno Unito ha registrato un nuovo picco di oltre 20mila casi, con 224 decessi. L’indice Rt stimato va da 1,2 a 1,4, mentre per quanto riguarda i ricoveri è stata superata quota 1000.

