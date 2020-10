Inter, Hakimi negativo al secondo tampone: può giocare a Genova. C’è il rischio che i controlli prima della Champions abbiano creato una falsa positività

Buone notizie in casa Inter. Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato nelle ultime ore e torna a tutti gli effetti a disposizione di Conte. Per vederlo però a Genova serve l’ok dell’Ats (l’Agenzia a Tutela della Salute della Regione Lombardia) che potrebbe arrivare nelle prossime ore. La squadra nerazzurra sarà impegnata a Marassi alle ore 18 contro il Grifone per il quinto turno di Serie A. Intanto per sicurezza il terzino marocchino è partito con i compagni alla volta della Liguria, in attesa di capire se potrà scendere in campo. La sua positività resta comunque un mistero visto che prima della sfida con il Borussia Monchengladbach il tampone aveva segnalato un’infezione poi misteriosamente svanita dopo un paio di giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo low cost in difesa: può arrivare a gennaio

Inter, Hakimi negativo al secondo tampone: si attende l’ok dell’Ats per farlo giocare a Genova

La società nerazzurra è infuriata con l’Uefa per come è stata gestita la vicenda Hakimi. Il calciatore nordafricano era risultato debolmente positivo al tampone prima dell’esordio in Champions a San Siro, ma la comunicazione era arrivata solo durante la rifinitura della vigilia. Il ragazzo è sceso in campo con i compagni rischiando quindi di contagiarli, per il ritardo del massimo organismo europeo nel comunicare la notizia. Tra l’altro dopo appena 48 ore il secondo test aveva dato esito negativo, così come quello di oggi.

Un mistero che ha privato Antonio Conte di uno dei rinforzi principali dell’ultimo calciomercato. Ora l’Inter spera di poterlo schierare contro il Genoa di Maran alle ore 18, per la quinta giornata di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, nuovo caso per la Roma: positivo anche Gianluca Mancini