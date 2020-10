Campania, De Luca è in disaccordo con il dpcm che l’Italia potrebbe presto adottare se ci sarà la firma di Conte.

Continua ad essere molto complicata la situazione legata cl Covid-19 e alla gestione delle misure per contrastare la malattia. Alcune regioni stanno riportando dei numero molto importanti per quanto concerne il numero dei contagiati e per questo la tensione ha toccato vette importanti in questo momento. In particolare nella Regione Campania ci sono stati dei conflitti importanti tra la popolazione e le forze dell’ordine, con proteste pacifiche e qualche scontro un po’ più fisico nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre. Ora Conte ha tra le mani un DPCM che potrebbe firmare molto presto, prendendo una serie di decisioni particolarmente complicate e che senza dubbio potrebbero creare più di qualche protesta tra i cittadini del Paese. Intanto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si troverebbe in disaccordo su questa bozza, che sembra sempre più il documento ufficiale.

Campania, De Luca in disaccordo col dpcm: le divergenze con Conte

Il noto governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non è d’accordo con il dpcm per due motivi. Non vuole il 75% della didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, ma il 100%. In questo modo spera di evitare contagi e focolai nelle scuole e soprattutto non affollare i mezzi pubblici e le strade la mattina. Inoltre il politico del PD non è d’accordo con una chiusura dei ristoranti e dei pub alle 18. In assenza di un vero e duro regolamento nazionale, infatti, De Luca crede che tale decisione andrebbe soltanto a colpire con forza una precisa categoria. nei prossimi giorni si potrà fare chiarezza sulla situazione.

