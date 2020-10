Pedopornografia, scattano 13 denunce in 7 regioni: l’operazione

Pedopornografia, il compartimento della Polizia Postale ha disposto 13 denunce per detenzione del suddetto materiale: i dettagli dell’operazione

Operazione congiunta tra la Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia e la Polizia Postale di Roma. Entrambe, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trieste, hanno denunciato 13 persone per la detenzione di materiale pedopornografico nell’ambito di un’indagine condotta in sette regioni. A seguito delle perquisizioni, è stato sequestrato molto materiale informatico.

Pedopornografia, quali sono le pene

Le pene in materia di pedopornografia sono contenute nell’art.600 ter del Codice Penale. Si punisce con la reclusione da 6 a 12 anni, più una sanzione da 24 mila a 240 mila euro, chi utilizza minori di anni 18 per produrre materiale pedopornografico e chi recluta o induce minori a tale scopo. Stessa pena soggiace a chi fa commercio di tale materiale. Al di fuori delle ipotesi contenute nell’art. 600ter, chi si procura o detiene materiale pedopornografico viene punito con una sanzione non inferiore a 1549 euro ed il carcere fino a tre anni. La pena viene aumentata fino a non oltre i due terzi in più nel momento in cui il materiale detenuto sia di quantità ingente.

