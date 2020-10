Covid, anche la Sicilia verso il coprifuoco: in arrivo l’ordinanza

Crescono i casi da Covid-19 anche in Sicilia. Così anche nella grande isola è in arrivo il coprifuoco come in Campania, Lombardia e Lazio.

I casi da Covid-19 in Italia aumentano a dismisura e dopo Lombardia, Lazio e Campania, sta per arrivare il coprifuoco anche in Sicilia. Gli ultimi bollettini della Protezione Civile hanno infatti evidenziato un incredibile incremento dei casi, con ben 16.078 nuovi positivi in solamente 24 ore. Il rischio più grande è quello di trovarsi nella stessa situazione della Francia. Infatti nel paese transalpino, nella giornata di ieri si è fatto registrare un record di nuovi positivi con ben 41.622 nuove infezioni in un solo giorno.

La situazione così rischia di peggiorare ulteriormente, con una concreta possibilità di tornare al lockdown imposto nei mesi di Febbraio e Marzo. In attesa dei prossimi bollettini, alcune delle regioni più colpite stanno adottando misure più restrittive. Infatti, nei giorni precedenti, abbiamo visto il coprifuoco in Lombardia, Campania e Lazio. Adesso la misura restrittiva sta per arrivare anche in Sicilia, andiamo a scoprire tutti i dettagli del provvedimento.

Covid, anche in Sicilia arriva il coprifuoco: i dettagli

Dopo la riunione della giunta regionale di ieri, anche la Sicilia è pronta a lanciare una nuova ordinanza. Infatti anche la Sicilia sarebbe pronta ad implementare il coprifuoco. La decisione potrebbe arrivare in seguito all’ultimo incontro tra Governo e Comitato Tecnico Scientifico. I due organi hanno infatti valutato le nuove misure restrittive, per gestire l’aumento delle positività.

Solamente in Sicilia, nella gioranta di ieri, sono stati registrati 796 nuovi contagi. Così la Regione sta pensando a dei provvedimenti che dovrebbero andare a toccare le scuole superiori, con didattica a distanza per tutti coloro che affrontano il quinto anno. Misure restrittive anche per i mezzi pubblici che potranno contenere solamente il 50% della capienza totale ed infine i locali che dovranno chiudere alle 23. Intanto il Governo potrebbe coinvolgere l’Esercito per l’allestimento di ospedali da campo.

