Bari, 13 arresti per sfruttamento della prostituzione

La Guardia di Finanza di Bari ha effettuato 13 arresti per sfruttamento della prostituzione. L’indagine però coinvolge molte più persone.

La Guardia di Finanza di Bari, in collaborazione con la Polizia Stradale Puglia e la compagnia carabinieri di Modugno ha condotto un’indagine che ha portato all’arresto di 13 persone. Gli imputati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata a truffe in ambito assicurativo, riciclaggio e autoriciclaggio e sfruttamento della prostituzione. Le uniche altre informazioni rese pubbliche al momento dagli inquirenti su questa vicenda, riguardano gli indagati sono in tutto ventisette e tra questi figurano cinque avvocati.

Leggi anche: Coronavirus, protesta infermieri a Roma: “Il Governo non si dimentichi di noi”

Pozzuoli, ex infermiere aggredisce un uomo mentre si trovavano in coda in ospedale

Un’aggressione assurda e ancora tutta da chiarire. È accaduto infatti che a Pozzuoli, un uomo di 41 anni sia stato vittima di un episodio di violenza fuori dall’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. In quel momento, si trovava in fila in attesa di essere sottoposto a una visita specialista nell’area anti coronavirus dell’ospedale. Insieme a lui stava facendo anche la fila un’altra persona che per diversi anni aveva lavorato come infermiere. A un certo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che quest’ultimo abbia chiesto una sigaretta alla vittima che gentilmente gliene ha offerta una. L’ex infermiere a quel punto è uscito per andare a fumare, ma subito dopo è rientrato chiedendo all’uomo se aveva da accendere. Questi allora sembra avergli rivolto una battuta sul fatto se per caso avesse bisogno anche di un polmone. Ed è a questo punto che la reazione dell’ex infermiere è stata violenta e inaspettata. Lo ha infatti aggredito all’improvviso ficcandogli le dita in entrambi gli occhi. Gravissimo il danno riportato dall’uomo e pare purtroppo che per un occhio non ci sia nulla da fare.

Leggi anche: Uomo ucciso a coltellate stanotte, choc a Umbertide