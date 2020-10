Nina Moric risponde live a Fabrizio Corona con un post su Instagram

Putiferio in diretta. Mentre Fabrizio Corona è a Live – Non è la D’Urso, Nina Moric pubblica un’altra telefonata con il figlio Carlos

Soltanto qualche minuto fa abbiamo raccolto in tempo reale le dichiarazioni di Fabrizio Corona in diretta a Live – Non è la D’Urso. Fortissime le parole del paparazzo nei confronti dell’ex moglie, Nina Moric, accusandola di avere problemi psichici.

In settimana era stato strumentalizzato – a detta di Corona – una telefonata del figlio Carlos in un momento di difficoltà del ragazzo. Quest’ultimo sarebbe scappato a casa della madre, Nina Moric – che ha denunciato Corona per minacce – ed ha ben pensato di pubblicare in settimana uno stralcio di conversazione per mettere alla gogna l’ex marito. Dopo aver visto Fabrizio Corona in diretta TV, evidentemente non ci ha visto più ed ha pubblicato un video intitolato “La verità” sul suo profilo Instagram.

Fabrizio Corona e Nina Moric, il video della conversazione con Carlos

Una conversazione lunga circa 8 minuti in cui Carlos accusa il papà di averlo picchiato e di avergli somministrato medicinali senza il consenso di un medico. Forti accuse di risposta da parte della showgirl croata che ci tiene a rimarcare la veridicità di quanto da lei sostenuto. Non solo, la Moric ha iniziato una battaglia legale, spalleggiato dal suo avvocato – che secondo Fabrizio Corona andrebbe radiato – per minacce.

I fan della coppia hanno un parere univoco sulla questione: la vittima è il figlio, in balia di due personalità particolari. Carlos, tuttavia, attualmente sembra essere in casa con il paparazzo, secondo quando dichiarato da egli stesso in diretta con Barbara D’Urso. Una situazione che ha dell’incredibile e che non trova la verità in nessuna versione: soltanto il ragazzo potrà decidere come comportarsi con i genitori.