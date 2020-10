La protagonista di oggi è un’ex modella che ha pubblicato vari calendari per importanti riviste. Scopriamo di chi si tratta.

La bambina nella foto oggi è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e anche la più criticata sul grande schermo. Più volte al centro di accuse pesanti, ne è sempre uscita a testa alta, come può farlo semplicemente una donna forte come lei.

Dalla foto potrebbe essere molto semplice risalire alla protagonista di oggi, ma se solo lei non vi è di alcun aiuto vi fornirò altri indizi. Oggi, quella bambina, è alta 180 cm ed è stata una modella di successo; la più conosciuta nel campo della moda.

È con quegli occhi marroni e quei capelli castani che ha fatto innamorare di lei un uomo che è sempre al centro del ciclone del gossip. Forse molti di voi lettori avranno capito di chi si tratta, ma se così non fosse nel paragrafo successivo potrete trovare ulteriori indizi.

Ex modella super, oggi famosa per il suo lato B: la riconoscete?

La protagonista della foto è nata il 22 luglio 1976 a Zagabria. Figlia di un matematico e di una economista, dopo le superiori decide di iscriversi all’Università alla facoltà di giurisprudenza. Non porta però a termine gli studi perché ha la passione per la moda.

Nel 1996 inizia la carriera di modella, cominciando a calcare importanti passerelle in giro per il mondo. Successivamente si trasferisce a Milano dove, durante un provino, viene notata dallo stilista Gianni Versace che la vuole fra le sue modelle.

Nel 2001 appare in TV su Rai 2 prendendo parte al programma Convenscion nel ruolo comico di “bora la vampira“, al fianco di Enrico Bertolino e Natasha Stefanenko. Nel 2002 invece pubblica il suo primo calendario per il mensile Max che riscuote un enorme successo per le sue curve provocanti ed il suo fantastico lato B.

Nel 2001 si unisce in matrimonio con Fabrizio Corona, dal quale divorzio la nel 2007. Stiamo parlando della bellissima Nina Moric.

