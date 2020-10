Meteo, maltempo con piogge e temporali: arriva un nuovo ciclone

Secondo le previsioni meteo, il maltempo continuerà a campeggiare sull’Italia. Andiamo a vedere cosa succederà con l’arrivo del nuovo ciclone.

Durante la giornata odierna, il meteo della penisola italiana sarà fortemente caratterizzato dall’arrivo di un nuovo ciclone, che aumenterà le condizioni di maltempo con piogge e temporali che si abbatteranno sull’Italia. Sarà una giornata a dir poco impegnativa dal punto di vista meterologico, infatti stanno scendendo dal Nord Europa delle correnti di aria fredda, che porteranno ad un inevitabile calo delle temperature.

Infatti vedremo anche un ritorno della neve non solo sulle Alpi, ma anche su Appennino ed a bassa quota. Le prime piogge, invece, coinvolgeranno la Liguria, per poi estendersi su bassa Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Col passare delle ore il vortice ciclonico raggiungerà anche le regioni del centro, in particolare Lazio, Marche e Abruzzo. Ma la vera situazione pericolosa arriverà durante la giornata di giovedì, dove un violento nubifragio potrebbe colpire Firenze.

A causa dei violenti temporali non sono da escludere fenomeni come allagamenti e frane. Per la giornata odierna, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche avverse. Infatti i fenomeni meteo potrebbero creare criticità idrogeologiche e idrauliche. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui settori italiani.

Meteo, ancora maltempo: temporali sparsi sulla penisola

Dopo un inizio di settimana difficoltoso, il meteo tornarà a peggiorare con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo. Infatti dal Nord Europa scenderà un nuovo ciclone, pronto a peggiorare le condizioni di maltempo sulla nostra penisola. Le piogge ed i temporali interesseranno la maggior parte dei settori. Andiamo quindi a vedere come cambieranno le condizioni meteorologiche sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dal mattino delle nubi su Liguria e Val Padana, nuvole che ben presto si trasformeranno in autentici temporali. Il maltempo, però, colpirà anche L’Emilia Romagna ed Alpi marittime. Proprio sul settore alpino, durante questo mercoledì, tornerà la neve. Le temperature subiranno un evidente calo, con massime che andranno dai 13 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, sin dal mattino si svilupperanno piogge sull’Emilia Romagna e sulla Toscana. Proprio su quest ultima regione potrebbe registrarsi un vero e proprio nubifragio. Per quanto riguarda la costa tirrenica, le piogge interesseranno soprattutto il Lazio, mentre sulla sponda adriatica avremo precipitazioni sulle Marche. Le temperature calernanno anche qui, con massime che oscilleranno tra i 16 ed i 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo molte nubi sin dal mattino sull’intero settore. Piogge e nubifragi colpiranno ben presto Campania e Basilicata, con precipitazioni che a tratti si sposteranno anche sulla Sicilia. Tempo asciutto invece sulle altre regioni, con temperature che rimarranno in generale stazionari. I valori termici, infatti, andranno dai 18 ai 23 gradi.

