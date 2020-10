Mali, attentato nella regione Mopti: nove vittime

In Mali, nella regione Mopti si è verificato un attentato che ha causato la morte di nove persone. A darne la notizia è stata Bbc Africa.

In Mali, nove persone sono rimaste ucciso in un attentato nella regione di Mopti, che si trova nella parte centrale del Paese. A riportare la notizia è la Bbc Africa che inoltre ha raccolto alcune testimonianze di funzionari statali che si dichiarano convinti che l’attacco sia stato condotto da gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda. Da una prima ricostruzione, sembra gli aggressori siano spuntate dal nulla su dei mezzi pesanti nel villaggio di Sokoura, aprendo il fuoco contro i civili. Sembra inoltre che durante il raid alcuni soldati maliani siano rimasti uccisi. Questo attentato arriva a distanza di pochi giorni da un altro che si era verificato nella regione di Segou.

Il 12 Ottobre si è tenuta nella Corea del Nord una parata per festeggiare l’anniversario dei 75 anni dalla fondazione del Partito dei Lavoratori. Per l’occasione, il leader Kim-Jong-un ha deciso di tenere un discorso per il popolo. Diversi i temi trattati durante il suo intervento, dalle sanzioni internazionali e i difficili rapporti con gli Usa ai distrai naturale e il coronavirus. E sorprendentemente, per la prima volta, a un certo punto del suo discorso il leader nordcoreano è apparso visibilmente contrito e commosso. A un certo punto infatti, è stato costretto a togliersi gli occhiali e asciugare le lacrime chiedendo scusa alla popolazione, affermando che “voi avete riposto fiducia in me, ma non sempre sono stato in grado di ripagarla. Sono davvero dispiaciuto per questo e me ne vergogno. Nonostante i miei sforzi e la mia devozione al Paese, non sono stato in grado di portare la nostra gente fuori dalle difficoltà di sostentamento“.

