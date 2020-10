Elezioni Comunali, Vittorio Sgarbi ha deciso di candidarsi e di farlo anche il suo partito personale, e non con quelli più grandi e famosi.

Vittorio Sgarbi non è di certo una persona prevedibile e noiosa, anzi. Il famosissimo critico d’arte da sempre fa dell’arte della sorpresa e dell’imprevedibilità due delle sue armi più forti per cercare sempre di battere gli altri. Che si parli di un dibattito in uno dei salottini dell’alta televisione o in un’ala della Camera, Sgarbi è sempre pronto a tirare fuori l’asso e sorprendere tutto e tutti con delle affermazioni poco politically correct e dei modo parecchio accesi. Proprio per questo è un personaggio pubblico molto seguito, con le persone che ovviamente si dividono in due schieramenti opposti. C’è chi lo ama e c’è chi lo odia, e ora entrambi gli schieramenti sono chiamati alle urne, a votare per le imminenti elezioni comunali del 2021.

Elezioni Comunali, Vittorio Sgarbi ha deciso: si candida col suo partito

Vittorio Sgarbi, deputato della Camera e sindaco della città di Sutri, in provincia di Viterbo, ha annunciato che prenderà parte alle elezioni. L’uomo però non farà parte di nessun movimento politico grande e nessun partito mainstream, ma correrà con il suo personalissimo stendardo. Rinascimento, da lui fondato nel 2017, sarà il suo simbolo ufficiale. L’uomo si candiderà a Roma, continuando la sua battaglia continua con il M5S e in particolare con Virigina Raggi, che ha più volte criticato e attaccato pubblicamente anche con parole molto forti. L’ha infatti definita una delle più grande disgrazie capitate alla città di Roma dall’incendio dei tempi di Nerone. Non proprio un clima disteso, di certo sarà battaglia senza esclusione di colpi.

