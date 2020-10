Covid-19, presidente della Polinesia positivo: è stato con Macron

Edouard Fritch, presidente della Polinesia, è positivo al Covid-19. Solamente qualche giorno fa, è stato in contatto col Emmanuel Macron a Parigi

Il presidente della Polinesia francese Edouard Fritch è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato il suo servizio di comunicazione poco fa, tramite una nota ufficiale. Anche la sua compagna si è sottoposta al test, risultando però negativa e in buone condizioni.

Solamente lo scorso giovedì, Fritch si è recato a Parigi per un incontro istituzionale col presidente francese Emmanuel Macron. Il giorno seguente, poi, è tornato a Papeete con alcuni sintomi collegabili al virus. Dopo essersi sottoposto al test, nella notte tra sabato e domenica è arrivato il risultato. Oltre a Macron, durante il suo soggiorno a Parigi il presidente della Polinesia ha incontrato anche il primo ministro Jean Castex, il ministro d’Oltremare Sébastien Lecornu e quello degli interni Gérald Darmanin.

Covid-19, mercoledì Macron sarà in diretta nazionale

L’emergenza Covid-19 in Francia è sempre più preoccupante. I picchi raggiunti negli ultimi giorni stanno facendo allarmare il governo nazionale, che sta applicando nuove misure restrittive per tentare di rallentare la curva dei contagi. Il prossimo mercoledì sera, per la quinta volta dallo scoppio della pandemia, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron si rivolgerà alla Francia. Un intervento quantomai necessario, visti i numeri ormai fuori controllo. Solamente nella giornata di sabato, si è arrivati a quota 27mila nuove infezioni.

Stando ai dati forniti da SkyTG24, nella sola Parigi oltre il 27% della popolazione è al momento positiva. Si tratta di un dato incredibile, mai visto prima nella capitale francese.

