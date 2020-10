Uccello arrestato per complicità in furto: la vicenda

Un uccello è stato arrestato, insieme ad un ladro, dalla Polizia per complicità in furto: la vicenda arriva dai Paesi Bassi

L’ultima strana storia arriva da Utrecht, nei Paesi Bassi, dove un uccellino è stato arrestato per complicità in furto. Il pennuto, presente sulla spalla del ladro nel momento della cattura, è stato considerato “testimone subdolo”.

Sulla pagina Instagram della Politie Utrecht è presente la foto del piccolo volatile posatosi sullo scranno di una cella: “Questo uccello si è adagiato sulla spalla di un ladro che abbiamo arrestato per taccheggio. Dato che non abbiamo una gabbia per uccelli, il volatile non aveva altro posto dove stare se non nella cella”, la descrizione del post.

L’uccello ed il suo proprietario insieme…la storia a lieto fine

Il ladro, dopo alcune ore, è stato scarcerato e l’uccello è andato via con il suo padrone. Per i due c’è stato il lieto fine, in una storia comunque negativa per il gesto dell’uomo. “Il suo proprietario ha accettato la sistemazione e quando è stato rilasciato, poco dopo, l’uccello è andato via con lui. L’uccello non è stato interrogato e per quanto ne sappiamo non è colpevole di alcuna accusa”, queste le parole di un giornalista in un servizio alquanto…bizzarro!

