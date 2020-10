Amazon, arriva il veicolo completamente elettrico per le consegne

Amazon è pronto a rivoluzionare il mondo delle consegne con un nuovo veicolo totalmente elettrico: scopriamo i dettagli

L’azienda di e-commerce di Jeff Bezos è pronta ad un nuovo step verso il futuro: è stato infatti presentato il primo veicolo completamente elettrico di Amazon per la consegna dei prodotti. La vettura è stata progettata e sviluppata in collaborazione con Rivian. Entro il 2022, secondo i programmi ufficiali, dovrebbero essere messi sulle strade circa 10 mila veicoli mentre entro il 2030 dovrebbero essere 100 mila.

“A solo un anno dall’annuncio di The Climate Pledge, Amazon è entusiasta di rivelare il suo primo veicolo per le consegne elettrico, progettato e costruito in collaborazione con Rivian”, queste le parole con cui l’azienda ha presentato il suo gioiellino. Il piano è quello di azzerare le emissioni di Co2 entro il 2040. “Quando abbiamo iniziato con il progetto, sapevamo di dover superare tutti gli altri. Volevamo che i conducenti amassero usarlo e che i clienti, a vederlo, si sentissero entusiasti. Abbiamo combinato la tecnologia nostra con quella di Rivian e questo è il risultato”.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, arriva la Ricerca Avanzata: di cosa si tratta e come funziona

Amazon, le funzionalità del veicolo elettrico

Rj Scaringe, CEO di Rivian, ha spiegato che il veicolo sviluppato con Amazon non è solamente elettrico. “E’ stata data priorità alla sicurezza ed alla funzionalità per crearne uno ottimizzato per consegnare i pacchi”. Il nuovo furgoncino è ricco di funzioni inerenti la sicurezza, navigazione e design. Tra queste vi sono sofisticate tecnologie di rilevamento, telecamere esterne e l’integrazione Alexa per permettere agli operatori di accedere a milioni di informazioni.

Come aggiunto da Scaringe “siamo al lavoro per implementare tecnologie come l’infrastruttura di ricarica fisica ai miglioramenti e all’ottimizzazione delle stazioni di consegna. Speriamo che il nostro veicolo elettrico personalizzato contribuisca a creare un senso di urgenza nel settore per pensare in grande, rispetto all’adozione di tecnologie e soluzioni sostenibili, sia che si tratti di una società di consegna di pacchi o che si tratti di una società di logistica”.

LEGGI ANCHE—> Xbox Series X ed S, disponibile lo spot di lancio: i dettagli – VIDEO