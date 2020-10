Covid-19, 20 positivi in un’azienda che lavora la carne in grande quantità e che è nel cuore della lavorazione del prodotto in provincia di Padova.

Il Covid-19 non si sta certo fermando e anzi, siamo nel bel mezzo di un’ondata di contagi di ritorno. Il virus che è nato e si è modificato nei mercati della carne di Wuhan, in Cina, si è diffuso in tutto il mondo e ora la situazione è sempre più complessa. Abbassare la guardia e sottovalutare l’infezione in questo momento significherebbe tornare alla situazione di inizio anno, con focolai in tutta Italia e tante persone che muoiono nei reparti di medicina troppo affollati. Ancora una volta, quindi, è necessario seguire alla lettere le istruzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del governo, per prevenire che la pandemia torni a fare i numeri di inizio anno.

Covid-19, 20 positivi in un’azienda che lavora la carne: la situazione

Si è mossa molto bene per cercare di arginare il pericolo un’azienda di Padova, precisamente la Centro Carni Company di Tombolo. L’azienda, in una nota ufficiale, ha comunicato di avere 20 lavoratori positivi, ma asintomatici, nel proprio personale. Dato che si tratta di un’azienda che lavora ogni giorno con centinaia di chilogrammi di carne, che poi viene consumata da tutti quando arriva in tavola, subito è scattato l’allarme.

I provvedimenti

L’azienda fa sapere che si è subito proceduto con una sanificazione dell’ambiente e con la bonifica dei locali. Quindi tutti i lavoratori sono stati sottoposti diverse volte ai tamponi, con tutte le procedure mediche di distanziamento sociale prese alla lettera. Dei 170 dipendenti solo 20 sono risultati positivi. Come non bastasse, l’azienda ha voluto contribuire comprando un ventilatore meccanico per l’ospedale di Padova, affermando la volontà di combattere la malattia in ogni modo possibile.