Chiara Ferragni con sorelle e madre posano in intimo nell’ultima foto pubblicata sull’account ufficiale dell’influencer italiana.

Chiara Ferragni è una delle blogger ed influencer più importanti del mondo. La biondissima esperta di moda e di marketing, infatti, è seguita da milioni di persone, che interagiscono continuamente con quello che pubblica e condivide. Proprio per questo ogni volta che la donna pubblica qualcosa, un numero veramente enorme di persone la vedono, cosa che le permette di essere tra le più richieste delle aziende italiane. Con una solo fotografia o post, data la sua portata, l’eventuale prodotto sponsorizzato verrà visualizzato da un numero di persone incredibile e per questo è corsa ai rilanci per accaparrarsi un pezzettino del cyberspazio della Ferragni.

Chiara Ferragni con sorelle e madre in intimo, fan impazziscono – FOTO

Ma è una fotografia diversa che sta facendo veramente tanto rumore in questo momento. Nell’immagine la bellissima Chiara Ferragni si mostra fiera, in intimo, in tutta la sua incredibile e naturale bellezza. Ma non è la sola, anzi. Con lei, su un divanetto, ci sono altre tre ragazze, dai colori e dalle fattezze molto simili. E infatti si tratta proprio della famiglia della famosa influencer e moglie del rapper Fedez. Ci sono le due sorelle e la madre, tutte quante sorridenti e ovviamente felici di stare insieme. L’immagine sta portando tantissime persone ad intcheragire, sottolineando proprio come tutta la famiglia sia caratterizzato da donne belle e naturali, come ce ne sono poche in giro sui social, soprattutto tra le influencer.

