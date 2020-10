Bologna, incendio in una scuola materna: non risultano feriti

Stamane si è verificato un incendio in una scuola materna in provincia di Bologna, a Monterenzio, ma non risultano ad ora feriti

Alle prime luci dell’alba è scoppiato un incendio in una scuola materna a Monterenzio, sull’appennino bolognese. Le fiamme sarebbero nate, intorno alle 5, dal tetto dell’edificio di via Idice e poi si sono propagate fino alle pareti della scuola procurando importanti danni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre e diversi mezzi di appoggio come autobotti e scala. Dopo aver arginato le fiamme, si è passati alla bonifica per evitare ricadute.

Bologna, la causa dell’incendio

All’interno dell’edificio non ci sono stati feriti perché nessuno era presente. Comunque le cause dell’incendio non sono ben chiare, ma la cosa certa è che vi erano lavori di ristrutturazione in corso proprio a causa di altre fiamme scatenatesi ad inizio settembre. Sul posto è intervenuto anche il sindaco il direttore scolastico, la polizia locale, 118 e carabinieri.

