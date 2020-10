Caso Juve-Napoli, Gravina: “Protocollo corretto, chi ha sbagliato pagherà” 

Caso Juve-Napoli, intervento deciso del presidente Gabriele Gravina su quanto accaduto su queste ore. Le sue parole fanno pensare al verdetto finale…

“Il protocollo è giusto e corretto, ci crediamo molto e siamo pronti a difenderlo”. Si è pronunciato così Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine dell’incontro col ministro Vincenzo Spadafora a proposito del caso relativo a Juventus-Napoli. Una posizione, quella del dirigente calcistico, netta e che lascia propendere dritto verso il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri.

Caso Juve-Napoli, l’intervento di Gravina

Anche perché il responsabile del Federazione Italia Giuoco Calcio è apparso particolarmente deciso e severo nel suo prosieguo: “Se abbiamo tutti a cuore la tutela della salute e il protocollo viene rispettato precisamente da tutti, credo che possiamo stare tranquilli sotto ogni punto di vista. Messa così il campionato si può disputare in totale sicurezza”, ha riferito Gravina.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato, i colpi delle ultime ore in Serie A: c’è un giallo

Ed è qui che poi scatta quel che sembra a tutti gli effetti un monito indirizzato al Napoli: “Se iniziano ad esserci delle falle e qualcuno sbaglia, quel qualcuno allora deve pagare”, ha infatti aggiunto il 67enne a capo del movimento calcistico nostrano. Ma la sensazione è che la partita sia ancora lunga, considerando il parere differente del ministro Spadafora.

“Le autorità sanitarie locali, in alcuni casi specifici, possono intervenire ed è previsto anche nel verbale del comitato tecnico scientifico”, ha aggiunto il politico. E non solo: “E’ consentito in caso di esigenze particolare o situazioni gravi a livello territoriale. L’importante è che ci sia una motivazione legata a un tale provvedimento”.

Leggi anche —-> Covid-19, bollettino 5 ottobre: 2257 contagi e 16 morti