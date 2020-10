Il calciomercato è prossimo alla chiusura e la Roma ha bisogno di chiudere per un centrale di difesa. Se sfuma Smalling, pronta l’alternativa.

Nelle prime tre apparizioni in campionato, la Roma ha visto trasformarsi in sconfitta a tavolino il pareggio con l’Hellas Verona. Tramutarsi in pareggio la possibile vittoria contro la Juventus e infine vincere di misura con la sola rete di Pedro contro l’Udinese.

Il centrocampo giallorosso è il reparto più organizzato e funzionale della squadra, mentre l’attacco, con un Dzeko ancora in bianco, ha bisogno di una scossa. Di tutti i reparti, comunque, quello che necessita più di tutti un restyling è la difesa.

Ibanez è sempre più il trascinatore della difesa giallorossa, mentre Kumbulla e Mancini non sono ancora maturi ed hanno bisogno di più tempo. La Roma dunque ha bisogno di un rinforzo, ma il tempo stringe e alle ore 20 di oggi il calciomercato per le italiane chiude i battenti.

Un rinforzo in poche ore è difficile da trovare, ma i giallorossi hanno aperte due piste. Entrambe portano in Premier League e uno di questi difensori diverrà il tassello mancante richiesto dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca, per avvicinarsi a Juve e Inter.

Calciomercato Roma, pronta l’alternativa a Smalling

A Trigoria le lancette sono diventate armi velenose. Alle 20 di oggi chiude il calciomercato e la Roma non è riuscita ancora a chiudere per Chris Smalling. Il difensore 31enne, dopo essere stato escluso dal progetto, ha chiesto al Manchester United di accontentare la sua richiesta di andare alla Roma.

La sua voce forse non è stata abbastanza alta, in quanto l’ultima offerta di 17 milioni più bonus inviata dalla dirigenza giallorossa non è stata presa in considerazione dai Red Devils che chiedono 20 milioni di euro per liberare il difensore classe 1989.

L’alternativa a Chris Smalling è rappresentata dall’ex giallorosso Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, attualmente di proprietà del Chelsea, vorrebbe tornare in Italia. Su di lui è forte la concorrenza del Milan, ma secondo l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio il difensore 27enne è più vicino alla Roma.

