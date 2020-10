Trump, la rassicurazione del medico: “Sta bene, siamo ottimisti” 

Trump sta bene: lo assicura il medico ufficiale della Casa Bianca. Il presidente americano, ricoverato per Covid-19, starebbe migliorando già in maniera significativa. Ecco quanto riferito in conferenza stampa.

Donald Trump “sta molto bene”: lo assicura Sean Conley, medico ufficiale della casa Blanca. L’esperto è intervenuto quest’oggi in conferenza dal Walter Reed Medical Center, la struttura sanitaria dove il presidente statunitense è ricoverato da ieri pomeriggio causa Covid-19. Un sospiro di sollievo, dunque, per il leader politico statunitense.

Trump sta bene: l’annuncio dall’ospedale

Ma come spiegato dal docente sanitario, non c’è mai stati nulla di cui preoccuparsi davvero al di là dell’infezione stessa: “Il suo ricovero – spiega – è stata infatti una misura precauzionale, ma siamo molto soddisfatti dei progressi del presidente già in queste ore. Anche perché primi 7-10 giorni sono i più critici per quanto riguarda questa malattia”.

Potrebbe interessarti anche —-> Brexit, Johnson: “Evitare No Deal è responsabilità dell’Ue”

I sintomi, tuttavia, sono stati noti sin da subito con tosse, stanchezza e congestione nasale e si sentiva affaticato. Problematiche che “si stanno già risolvendo, le cose stanno migliorando”, ribadisce il responsabile sanitario. E non solo: “Il presidente non ha febbre da oltre 24 ore. Bisogna avere cautela certo, ma il suo recupero sta andando alla grande e restiamo ottimisti. Freme per rientrare in pista anche perché ha una montagna di lavoro svolgere”.

Buone notizie anche per quanto riguarda la saturazione: “L’ultimo aggiornamento segnava un ottimo 96%, nemmeno non ha avuto bisogno di ossigeni e i segnali ci lasciano credere che non servirà nemmeno nei prossimi giorni”. Nessuna preoccupazione anche per la first lady, nel frattempo: “Sta benissimo, non c’è nessun segnale che ci fa pensare a un ricovero”.

Leggi anche —-> Coronavirus, il Venezuela riceve le prime dosi del vaccino russo