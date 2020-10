Siamo in Canada, nella città di Brandon, dove un uomo ubriaco ha rubato alberi di Natale per poi distribuirli al proprio vicinato: i dettagli della vicenda

Una sorta di Robin Hood si aggira tra le strade della città di Brandon, nella contea di Manitoba (Canada), dove c’è stato un furto di…alberi di Natale. La festività non è propriamente alle porte, ma si sta avvicinando, e l’uomo per l’occasione avrebbe deciso di travestirsi da colui che ruba ai “ricchi” per dare ai poveri.

Tutto è iniziato quando alla Polizia di Brandon sono arrivate delle segnalazioni in merito alla vicende. I poliziotti, increduli, nonostante pensavano fosse uno scherzo, si sono recato in Victoria Avenue dove starebbe operando questo particolare “Babbo Natale”.

Giunti sul luogo, trovano un furgone sul cui cassone sono conservati alcuni alberi di Natale e vedono l’uomo in questione intento a distribuirli al vicinato. Gli agenti, avvicinatisi all’uomo, capiscono che è ubriaco fradicio.

Canada, denuncia per il Robin Hood degli alberi di Natale

Gli alberi di Natale che l’uomo distribuiva si è scoperto appartenere ad un negozio di attrezzature varie. L’uomo li aveva prima rubato, per poi depositarli nei giardini e cortili di tutti i vicini. Il proprietario del materiale era su tutte le furie e non ci ha pensato un attimo a sporgere denuncia contro il ladro. Il sergente Kirby Sararas, che ha eseguito l’arresto e poi diffuso la notizia alla stampa, non si spiega quale fosse l’obiettivo dell’uomo.

La cosa sicura è che era ubriaco e questo fa pensare che nemmeno lui stesso sapesse bene che cosa stesse facendo.

