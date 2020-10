Era splendida già da piccola, oggi è un’opera d’arte: la riconoscete?

Sorriso e sguardo inconfondibili, bella sin da bambina, ma si sa: il vino più invecchia, più diventa buono. Avete capito di chi si tratta?

Non è per niente complicato capire chi è in foto. Ha lo stesso sguardo da furbetta e lo stesso sorriso che indossa tutt’oggi. Nata bella, diventata bellissima, avete capito chi è? È Elisabetta Canalis, la showgirl italo-americana. Nella foto con lei c’è il papà, al quale la Canalis somiglia molto.

Questa splendida foto è stata pubblicata dalla stessa showgirl, sul suo profilo personale di Instagram il 19 marzo 2019, in occasione della festa del papà. Sono anni che la Canalis, purtroppo non ha più occasione di ridere ed abbracciare il proprio papà come in questa foto.

Elisabetta Canalis, da bellissima bambina ad opera d’arte

Lo sguardo pressoché identico, Elisabetta Canalis più invecchia, più diventa bella con i segni dell’età. 42 anni compiuti il 12 settembre, nata a Sassari, la Canalis è emigrata al nord dopo la maturità classica per studiare all’Università di Milano Lingue e Letterature Straniere. Ben presto, però, la showgirl si è resa conto che lo studio non era la sua strada e si è affacciata al mondo dello spettacolo gradualmente. Ha iniziato a fare i primi passi nel 1999 con vari casting e facendo la valletta. 3 anni più tardi, insieme a Maddalena Corvaglia diventa una velina di Striscia la Notizia fino al 2005.

È stato proprio negli anni della velina che ha conosciuto il bomber Christian Vieri con il quale ha avuto una relazione nel 2000. Successivamente la Canalis è stata con uno degli uomini più affascinanti del mondo dello spettacolo: George Clooney. La loro relazione è durata circa 3 anni, fino al 2011. Soltanto nel 2014, a 36 anni, la showgirl si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri.