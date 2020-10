Coronavirus, chiuse le scuole in un comune di Salerno

Un comune di Salerno, precisamente Atena Lucana, ha visto la chiusura delle scuole dopo i cinque casi da coronavirus degli ultimi giorni

E’ arrivata nella tarda serata di ieri l’ordinanza del sindaco di Atena Lucana (Salerno), Luigi Vertucci, che prevede la chiusura di tutti gli edifici scolastici del comune sito al centro del Vallo di Diano. Non sono stati i cinque casi da coronavirus degli ultimi giorni a far scattare la decisione, ma il fatto che il figlio di uno dei positivi abbia utilizzato il servizio di trasporto scolastico comunale. Le scuole saranno chiuse da oggi e fino all’esito degli accertamenti sanitari e diagnostici. C’è da dire che Atena Lucana è stato uno dei cinque comuni zona rossa a Salerno nel mese di marzo.

Non è il primo comune ad aver già chiuso gli edifici scolastici dall’inizio del nuovo anno. Sono scattate negli scorsi giorni ordinanze cautelative in molti comuni dell’Emilia Romagna, nel foggiano e nel Lazio.

Coronavirus Salerno, scuole chiuse ad Atena Lucana: l’odrinanza

“A scopo precauzionale – spiega nell’ordinanza il sindaco Luigi Vertucci – e di prevenzione, l’amministrazione procede con l’ordinanza sindacale che vedrà la chiusura degli edifici scolastici fino al termine degli accertamenti sanitari e diagnostici. Si avvierà a scopo puramente precauzionale anche un’ulteriore sanificazione degli scuolabus e di tutti le strutture scolastiche del territorio comunale. L’altra persona positiva era già in isolamento. In accordo con l’Asl sono stati subito avviati i protocolli previsti in queste situazioni”. Sono stati 14 i nuovi casi di ieri nel capoluogo di provincia di Salerno su 370 tamponi fatti all’ospedale Ruggi.

