Calciomercato Inter, Nainggolan è sempre più vicino alla cessione e gli indizi arrivano proprio da un ex calciatore nerazzurro.

L’Inter deve assolutamente fare delle cessioni a centrocampo, dato che il reparto è davvero molto trafficato e per questo è inevitabile che vengano fatte delle cessioni. Per una maglia da titolare, infatti, combattono tantissimi calciatori dalle qualità davvero importanti. Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Christian Ericksen, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Matias Vecino. A questi si è unito da pochissimi giorni Arturo Vidal, l’ex centrocampista centrale del Barcellona e della Juventus, che è stato richiesto da Conte per la sua mediana. Il tecnico italiano ha un’idea di gioco chiarissima e per portarla avanti ha bisogno di un giocatore che conosca benissimo il suo gioco. Il mediano cileno ha conosciuto lo stile di gioco del tecnico nella sua esperienza bianconera e ora sarà chiamato a riprendere il suo ruolo nel 3-5-2 dell’ex regista made in Italy.

Calciomercato Inter, Nainggolan chiamato da Godin: “Ama Cagliari”

Proprio per questo si parla di cessioni imminenti e il nome in cima alla lista per le cessioni è quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista centrale belga, infatti, è di ritorno a Milano dopo il prestito annuale che da poco è scaduto. Si sta parlando ora di una cessione del calciatore, che dovrebbe andare ancora una volta in prestito oneroso nell’isola italiana, ma la trattativa è tutt’altro che facile e vicina alla chiusura. A parlare del futuro di Nainggolan è stato Diego Godin, l’ex centrale nerazzurro che dopo un anno a Milano si è trasferito proprio a Cagliari. Interrogato da Sky Sport, il Faraone ha affermato di aver avuto tantissime chiamate in questi giorni con il mediano belga. “Qui lo vogliono sempre, è un idolo del club e anche lui ama Cagliari“, ha sostenuto il difensore, dando nuova speranze ai tifosi sardi per un ritorno del centrocampista.

