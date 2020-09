Bomba di mortaio inesplosa, un ritrovamento davvero incredibile quello che è stato fatto nella capitale italiana.

L’Italia è stato senza dubbio un teatro di guerra davvero molto importante nel panorama della Seconda Guerra Mondiale. Il Paese è stato senza dubbio uno dei luoghi dove la battaglia ha imperversato di più con diversi schieramenti che hanno lottato lungo tutta la penisola. Dopo essere stata fascista, infatti, l’Italia è stata poi assediata dal Sud dagli Alleati, che hanno anche bombardato pesantemente tutto il Paese con attacchi aerei continui. Lo si vede dalle strutture che sono sopravvissute, dalle foto dell’epoca, dai meravigliosi film del Neorealismo Italiano.

Si pensi a Ladri di Biciclette o Roma Città Aperta, in cui si manifestava perfettamente a schermo la distruzione più totale del Paese e delle persone, ormai stremate e affamate dal più grande conflitto della storia. Oggi a Roma è stata trovata proprio una bomba di mortaio che risale a quel periodo storico.

Bomba di mortaio inesplosa, zona isolata nel cuore di Roma

Lo strano ritrovamento è stato fatto proprio a Roma, precisamente a Campo de’ Fiori. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono giungi gli artificieri e le forze dell’ordine per coprire e isolare l’area. L’ordigno, grande 15-20 centimetri, è stato trovato a circa un metro di profondità.

A fare questo strambo ritrovamento un negozio della zona, che stava svolgendo lavori alla struttura e che ha dovuto fare i conti con una bomba inesplosa. Le dimensioni della bomba e la sua forma fanno pensare ad un proiettile di mortaio, che è rimasto per decine di anni conficcato nel suolo, inesploso. Il Genio Militare ha subito agito nella zona, disinnescando l’ordigno e mettendo tutta la zona di nuovo in sicurezza per i passanti e per il negoziante.

