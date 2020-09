Amazon è pronta ad introdurre una grande novità per quanto riguarda i metodi di pagamento. Con Amazon One, si potrà pagare col palmo della mano

Amazon è da anni il punto di riferimento per l’e-commerce online. Ormai chiunque ha acquistato almeno una volta dal noto portale, considerando la vastità di oggetti a disposizione e la velocità di consegna. Tra i fattori maggiormente apprezzati dai clienti, ci sono i tantissimi metodi di pagamento disponibili.

A questi, presto ne verrà aggiunto uno nuovo e rivoluzionario. Si chiama Amazon One e consentirà ai clienti di pagare passando il palmo della propria mano su un dispositivo scanner. Già dalle prossime settimane, si potrà utilizzare questa tecnologia biometrica nei negozi fisici del colosso di Seattle, ma presto anche altri punti di vendita avranno questo metodo di pagamento.

Amazon One, metodo di pagamento rivoluzionario: come funziona

Si chiama Amazon One, ed è una tecnologia biometrica destinata ad essere rivoluzionaria. Fondamentalmente, prevede l’utilizzo del palmo della mano per effettuare pagamenti, ma non solo. Il colosso di Seattle, infatti, ha spiegato che questo nuovo sistema potrebbe essere utilizzato anche per entrare negli uffici o per utilizzare carte fedeltà. Nei prossimi anni, Amazon One potrebbe addirittura sostituire i supporti fisici attualmente in uso.

Una vera e propria firma del palmo della mano, che deve essere creata da ogni utente in tempo reale utilizzando un sistema di computer vision. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile usufruire del proprio palmo per pagare. Amazon ha già sottolineato come saranno presenti vari controlli di sicurezza, che non salveranno le immagini del palmo in locale. Questo per rispettare la privacy dei clienti.

