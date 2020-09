Negli Stati Uniti a causa di un incidente ha perso la vita una bambina di quattro anni mentre sua sorella gemella è ricoverata in gravi condizioni.

È successo a Hagerstown, nel Maryland, negli Stati Uniti. Un grave incidente è avvenuto nella serata dello scorso 28 settembre, intorno alle 19.30, che ha visto perdere la vita una bimba di quattro anni. La sua sorellina gemella, invece, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.

Lungo la Interstate 70, nelle vicinanze di Hagerstown, nel Maryland, sono state travolte mentre stavano attraversando la strada per fare pipì. La madre ha assistito alla scena.

Stati Uniti, gemelline di 4 anni travolte in autostrada

Stando a quanto riportato dal giornale statunitense CBS, una madre insieme alle sue due figlie gemelle di quattro anni stavano viaggiando lungo l’autostrada Interstate 70 quando hanno dovuto accostarsi perché le piccole avevano bisogno di fare la pipì.

La madre ha accostato sulla destra per poter permettere alle figlie e alla sua nipotina di poter andare in bagno, quando in pochi secondi si è consumata la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia, le due sorelline sono scese dalla macchina e si sono lanciate sull’autostrada per raggiungere l’altro lato per andare in bagno.

Mentre le due gemelline stavano attraversando un’auto che procedeva a velocità sostenuta non è riuscita a sterzare ed ha travolto le due bambine di 4 anni.

Una delle due gemelline è morta sul colpo, mentre la sua sorellina è stata trasportata in elisoccorso al Johns Hopkins Children’s Hospital di Baltimora.

La bambina, secondo gli ultimi dati forniti dai medici dell’ospedale di Baltimora, è in gravissime condizioni e sta lottando tra la vita e la morte.

I militari statunitensi che hanno preso in carico il caso stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte della bambina di quattro anni.

