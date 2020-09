Ha sposato un milionario e oggi è davvero splendida: l’avete riconosciuta?

Un sorriso ammaliante, occhi da furbetta ed un marito milionario. Ancora non avete capito chi è la bambina in foto? Troppo semplice!

Gli occhi sono inconfondibili, vietato sbagliare. Nata con un sorriso che l’ha resa Miss Calabria, avete capito chi è? È la bellissima Elisabetta Gregoraci. Nella foto aveva poco più di 12 mesi, ma gli occhioni enormi sono facilmente riconoscibili. Cresciuta nel migliore dei modi, con una famiglia a modo, sempre al suo fianco a partire dai primi concorsi di bellezza a cui la bellissima calabrese ha preso parte.

Per la sua bellezza naturale, la Gregoraci ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda. In pochi ricordano di una puntata su Canale 5 di Ciao Darwin, nel 2003, in cui la bellissima Elisabetta era nel lato delle “veline” contro “gli intellettuali”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: cosa sta succedendo al GF VIP

Elisabetta Gregoraci è noto faccia parte dei 20 e più nomi all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Con gli altri membri della casetta più spiata d’Italia sta vivendo la sua esperienza davanti 67 milioni di italiani. Tra questi ci sono anche Flavio Briatore, suo ex marito dal 2008 al 2017 e suo figlio, Nathan Falco. Durante la sua esperienza, la Gregoraci si è lasciata a qualche ardore con il suo compagno d’avventure Pierpaolo Pretelli. Non solo, perché la modella calabrese ha parlato molto del suo vecchio matrimonio e di suo figlio. In particolar modo, la Gregoraci sostiene di aver sacrificato tanto durante la sua relazione col milionario Briatore. A quest’ultimo, Striscia la Notizia, ha anche consegnato un tapiro grazie a Valerio Staffelli.

Flavio Briatore non ci sta alle parole della Gregoraci e si lascia ad un commento anche un po’ cattivo. “Va al Grande Fratello VIP per sbaciucchiarsi i ragazzini davanti ad un sacco d’italiani”. Elisabetta aveva avvertito Pierpaolo che l’ex marito non avrebbe gradito il flirt, infatti gli ha confessato, durante un momento di romanticismo tra i due, di non potersi spingere oltre “altrimenti non posso più mettere piede a Montecarlo”.