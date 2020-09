Antartide, due dei ghiacciai più importanti stanno crollando. L’allarme è arrivato dalle immagini di alcuni satelliti, che hanno rilevato fratture

È allarme vero in Antartide. Stando alle immagini riprese da alcuni satelliti, due dei ghiacciai più importanti starebbero crollando. Nello specifico – riferisce l’Agenzia Spaziale Europea – si parla di Pine Island e Thwaites, situati nell’Amundsen Sea Embayment. Responsabili del 5% dell’innalzamento del livello del mare globale, formano un’area di ghiaccio delle dimensioni della Norvegia.

Stando a quanto specificato dall’Esa, inoltre, contengono un quantitativo d’acqua sufficiente per aumentare il livello globale del mare di oltre un metro. In un post pubblicato sul sito ufficiale dell’Esa, si può leggere l’entità dei danni. “Negli ultimi decenni, abbiamo notato cambi netti nella morfologia” spiega l’Agenzia Spaziale Europea: “Questo a causa del cambiamento climatico. Diventa fondamentale prevedere come si evolveranno i ghiacciai nei prossimi anni“.

Antartide, Esa: “Ci sono danni strutturali importanti”

Pine Island e Thwaites, due dei ghiacciai più importanti dell’Antartide, sono fortemente a rischio. A riportarlo è l’Agenzia Spaziale Europea, che ha analizzato alcune immagini satellitari. “Ci sono alcuni danni strutturali ai margini di taglio delle piattaforme di ghiaccio” si legge nella nota ufficiale: “Le spaccature e le fratture aperte indicano che sta avvenendo una lacerazione molto importante“. L’esperto Stef Lhermitte della Del University of Technology dei Paesi Bassi ha parlato di piattaforme di ghiaccio: “Come un auto lenta nel traffico. Togli quella, e tutto accelererà. Il ghiaccio si scioglierà e il livello del mare si innalzerà molto più velocemente“.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, delle fratture simili non erano presenti nelle immagini raccolte nel 1997. In quelle del 2006, invece, un danno già c’era, ma era molto meno evidente. Questo a dimostrazione che, negli ultimi anni, la situazione sta peggiorando in maniera molto preoccupante e rapida.

