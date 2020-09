Meteo, ancora piogge sulla penisola: maltempo e clima fresco

All’inizio di questa settimana, il meteo italiano continuerà ad offrirci piogge sulla penisola. Esteso, quindi, il maltempo con un clima fresco rinnovato.

Entra ancora di più nel vivo l’autunno con l’inizio di questa nuova settimana. Infatti secondo le previsioni meteo, le piogge continueranno ad abbattersi sulla penisola rinnovando il maltempo e portando precipitazioni su diversi angoli del paese. Ma attenzione però, perchè in questa settimana il maltempo potrebbe prendersi una breve pausa, dopo aver tartassato la penisola negli ultimi 10 giorni.

La settimana si aprirà con ombrelli quasi certamente aperti su Sardegna, Lazio, Campania e Calabria. Qui infatti, le piogge si alterneranno a dei temporali, con alcuni rovesci che colpiranno anche Triveneto e Friuli Venezia Giulia. Rimane asciutto, invece, sul resto del paese. Martedì, invece il maltempo resisterà su Calabria e Campania, mentre altrove aumenteranno le schiarite. Mercoledì ci sarà, appunto, la brevissima pausa dal maltempo, che però riprenderà il suo circolo già da giovedì. Infine, venerdì, il maltempo raggiungerà anche la Toscana ed il Lazio. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo lunedì, analizzando la situazione meteo dei tre settori principali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maltempo, muore ciclista a Fossato di Vico: escursione in bici fatale

Meteo, ancora piogge e maltempo: la situazione in Italia

Le piogge e le precipitazioni, quindi, non arresteranno il proprio corso sulla penisola, con il vortice di bassa pressione ancora in azione. A mettere fine a questo maltempo, ci penserà l’anticiclone, pronto a mitigare le temperature ed a riportare un pò di serenità nei cieli della penisola. In questo lunedì, però, ci sarà ancora una volta maltempo, con piogge sparse su tutta l’Italia. Andiamo quindi a vedere come cambierà il meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia ci saranno ancora rovesci sul Triveneto ed in estensione sul Friuli Venezia Giulia. Piccole piogge colpiranno anche la Liguria, mentre migliora sul resto del settore. Maggiori schiarite, infatti, caratterizzeranno il meteo di Lombardia e Piemonte. Mentre lievi piogge colpiranno i rilievi alpini. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 18 ed i 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo il maltempo pronto a caratterizzare la giornata su Sardegna, Lazio e parte della Toscana. Qualche piovasco colpirà anche le vette dell’Appennino, specialmente nella zona interna delle Marche. Anche qui le temperature saranno stazionarie, con massime tra i 15 ed i 20 gradi.

Infine, sulle regioni del Sud Italia avremo ancora una volta piogge e temporali sulla Campania. Queste piogge varieranno d’intensità nel corso della giornata, e si estenderanno fino ad arrivare alla Calabria. Le temperature anche qui risulteranno stabili, con massime che oscilleranno dai 20 ai 24 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Maltempo, Lazio: allerta arancione per la giornata di domani

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !