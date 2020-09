Lockdown in Avvento, la Francia vuole salvare il Natale

Lockdown nelle tre settimane prima di Natale per poter festeggiare senza problemi: è la nuova proposta che arriva dalla Francia

Quasi quindicimila nuovi contagi e 39 morti nelle ultime 24 ore. La Francia riscopre il terrore Coronavirus e teme che da qui a fine anno p’ossa andare sempre peggio. E allora come fare per salvare almeno le feste di Natale? L’unica soluzione è un lockdown in Avvento, come è già stato ribattezzato.

La proposta è stata lanciata oggi sulle colonne del quotidiano ‘Le Monde’ da Esther Duflo e Abhijit Banerjee, economisti che hanno vinto il Nobel. Una chiusura totale delle attività dal 1° al 20 dicembre in modo da lasciare che le famiglie possano festeggiare a divere Natale e Capodanno.

In Francia nell’ultima settimana più di metà del territorio è diventato zona rossa ma i contagi non cessano. Forse è presto per temere che il Paese possa tornare indietro di sei mesi, quando per la prima volta i transalpini hanno scoperto la paura. Ma non lo è per cercare soluzioni, anche impopolari, in grado però di non bloccare tutto quando sarà più necessario.

Un lockdown nelle prime tre settimane di dicembre, secondo i due economisti, avrebbe un impatto soft. Sarebbe limitato sulle scuole e danneggerebbe meno l’economia del Paese rispetto a quello che potrebbe essere se dovesse scattare sotto le feste di Natale. Basterebbe cominciare a mettere in commercio tutti i possibili regali già a novembre, anche con orari prolungati, e si eviterebbero problemi ulteriori.

Francia, la proposta delle tre settimane di lockdown salva feste non piace al governo

In Francia questa settimana il governo ha imposto nuove restrizioni a Parigi, Marsiglia e ialtre grandi città e il trend mette paura. La proposta dei due econimisti vuole salvaguardare soprattuito la piopolazione anziana o quella con malattie croniche, circa 16 milioni di persone in tutto il Paese.

A stretto giro è arrivata la prima risposta, quella di Olivier Véran (ministro della Salute. Il, governo vuole che i francesi possano passae delle feste serene. Ma “anticipare un confinamento di tre settimane sembra qualcosa che assomiglia a una predizione. Non mi proietto a quello che sarà tra due mesi, valuto la situazione giorno per giorno”. Un comportamento che però a molti non piace, perché pare nomn avere prospettive chiare e margini di intervento.