Milanello, cade albero a causa di una tromba d’aria: centro isolato – VIDEO

Una tromba d’aria si è abbattuta su Milanello provocando la caduta di un albero sulla strada e poco distante dal centro sportivo rossonero che è stato di conseguenza isolato

La giornata di oggi, fino ad ora, è stata un disastro per molte città d’Italia, da Nord a Sud, che hanno dovuto affrontare forti temporali improvvisi. Un po’ come accaduto a Milanello, in provincia di Varese, dove una bomba d’acqua ha colpito il comune stamane. I danni ed i disagi non sono stati pochi, tra questi la caduta di un albero poco distante dal centro sportivo del Milan. Milanello ora è isolato, non si può né uscire e né entrare fin quando il tronco, riverso in strada, non verrà rimosso. Problemi anche per la corrente elettrica e la telefonia. A pubblicare un video sulle proprie storie Instagram del fenomeno temporalesco, è stato Donnarumma.

LEGGI ANCHE—> Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19: salterà la partita di Europa League

Milan, Paquetà al Lione: la situazione

Il Milan, oltre a continuare ad acquistare per puntellare la rosa, potrebbe anche cedere qualche elemento che non fa parte del progetto di Pioli. Uno su tutti è Lucas Paquetà di cui si parla in chiave Lione. Inizialmente l’idea era quella di uno scambio con Depay, poi tramontata. Il calciatore pesa sul bilancio rossonero ancora 22 milioni e potrebbero volercene circa 25 per cederlo. I francesi, comunque, prima di acquistarlo vorrebbero liberare un posto in squadra con una cessione eccellente. Un’eventuale entrata di liquidi provenienti dall’addio del brasiliano potrebbe garantire con più forza l’acquisto di un difensore di alto livello da parte del Milan. In lizza ci sono Fofana del Saint–Etienne, Milenkovic della Fiorentina ed Ajer del Celtic.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, il sogno per la difesa gioca in Francia: chi è