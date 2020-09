Calciomercato Juventus, sfuma l’atteso acquisto: c’è l’accordo per il giocatore che non indosserà quindi la casacca bianconera.

Era stato accostato con una certa insistenza anche alla Juventus, ma alla fine Sergiño Gianni Dest indosserà una casacca diversa da quella bianconera. Il terzino dell’Ajax e della nazionale U-20 statunitense, infatti, è vicinissimo al trasferimento in Spagna, dove si appresta a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Lo riferisce proprio in queste ore ‘TV3’, secondo cui proprio il Barcellona e l’Ajax avrebbero raggiunto un’intesa di massima sulla base di circa 20 milioni di euro più 5 di bonus. Una pessima notizia per la Juve che, a questo punto, sarà costretta a virare su altri profili per rinforzare quel ruolo.

Juventus, Dybala torna in gruppo

In attesa della fine del calciomercato e di eventuali operazioni in entrata e uscita, in casa Juventus continua la marcia di avvicinamento all’impegno del secondo turno di campionato contro la Roma. Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, spera di poter riavere a disposizione qualche pezzo pregiato della sua rosa. Tra questi attenzione soprattutto a Paulo Dybala, che potrebbe tornare tra i convocati per la super sfida in programma all’Olimpico. L’attaccante argentino è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo e sembra ormai aver smaltito i problemi fisici accusati nella partita di Champions League contro il Lione. Decisivi saranno gli allenamenti dei prossimi giorni, anche se l’ex Palermo appare ormai pienamente recuperato. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre situazioni in casa Juve e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni in caso di novità importanti.

