Bielorussia, Cipro vota contro le sanzioni a Lukashenko

Cipro ha deciso di mettere il veto contro le sanzioni che l’Ue vorrebbe applicare al governo della Bielorussia. Si attende adesso il prossimo summit europeo per trovare un’intesa.

L’unanimità per dare il via libera alle sanzioni contro la Bielorussia non è stata raggiunta. Un fatto grave, che secondo Josep Borrell, Alto Rappresentante Europeo, rischia di mettere a rischio la credibilità dell’intera Unione Europea.

Un’irritazione evidente, considerato che questo ha portato la riunione tenuta dai ventisette Ministri degli Esteri a un sostanziale nulla di fatto. Anche perché nella mattina di oggi, i capi delle diplomazie europee avevano ricevuto la leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovaskaya. Un incontro che serviva per assicurare alla donna che avrebbe ricevuto il pieno sostegno da parte l’Ue nella sua battaglia.

Leggi anche: Bielorussia, scontri con la polizia durante Marcia delle Donne

Bielorussia, Cipro darà il suo voto solo se verranno applicate anche alla Turchia

Un appoggio inevitabile, considerato che alcuni giorni fa il Parlamento Europeo aveva approvato una risoluzione che disconosceva il risultato elettorale che aveva portato alla riconferma di Lukashenko. Una scelta che ha segnato un vero e proprio punto di rottura nei rapporti diplomatici tra il premier e l’Ue.

Resta il fatto, che il diniego di Cirpo riguardo le sanzioni è stato irremovibile. Anche se in realtà, le motivazioni sono un po diverse da quelle che ci si potrebbe immaginare. Cipro infatti condivide in linea di massima le istanze che optano per delle sanzioni alla Bielorussia. Ma non concederà il suo voto fino a quando l’Unione Europea non si deciderà ad applicarle anche alla Turchia. Il riferimento è alla trivellazione che il governo di Ankara sta portando avanti nelle sue acque territoriali. Per comprendere meglio come si evolverà la questione, bisognerà attendere adesso il prossimo summit europeo, che si terrà nella giornata di giovedì.

Leggi anche: Bielorussia, Parlamento Ue vota risoluzione contro Lukashenko