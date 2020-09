Coronavirus nel mondo, oltre 30 milioni di casi: Cina testa 11 vaccini

Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con ben 30 milioni di casi accertati. La cina testa ben 11 vaccini, di cui quattro in fase tre.

Crescono ancora i casi di Coronavirus nel Mondo, con ben 30 milioni di casi accertati in tutto il pianeta. Mentre non si arresta nemmeno la ricerca di un vaccino efficace che metta fine a questo incubo. Infatti sono diverse le nazioni pronte a pubblicare un vaccino da somministrare al popolo, tra cui la Russia che ha già lanciato “Sputnik“, gli Usa con Trump pronto a pubblicare il vaccino prima delle elezioni.

Infine troviamo la Cina, il paese da cui è nata la pandemia. Infatti nel paese cinese è ancora viva la ricerca al vaccino, con ben 11 farmaci in fase di sperimentazione, 4 dei quali sono in fase tre. Ad affermarlo ci ha pensato Wang Zhigang, ministro della Scienza e della Tecnologia cinese.

Coronavirus nel mondo, nuovo record negativo in India: oltre 96mila casi in 24 ore

L’emergenza Coronavirus si fa sempre più viva in India, con il paese asiatico pronto a diventare nuovo epicentro della pandemia. Infatti, nella giornata di ieri sono stati registrati ben 96.424 casi, in solamente 24 ore. Inoltre nel paese indiano, il Covid-19 ha provocato altre 1.174 vittime. Ad oggi il totale dei casi da Coronavirus accertati in India sono ben 5.214.677, a cui si vanno aggiungere un totale di 84.372 decessi.

Ma l’epidemia da Coronavirus resta viva anche in Brasile. Infatti, nel paese brasiliano sono stati registrati altri 36.303 nuovi contagi e ben 829 decessi. A comunicare i seguenti dati ci ha pensato la Conass, il Consiglio Nazionale dei segretari della sanità. Sale così a 4.455.386 il totale dei contagi nel Paese Sudamericano, mentre il totale delle vittime ad oggi è 134.935.

Il Covid-19, però, ha iniziato a preoccupare anche il Canada. Il paese governato da Justin Trudeau, infatti, negli ultimi giorni ha visto un incremento preoccupante di casi. A comunicare la preoccupazione del governo canadese, ci ha pensato il direttore medico del paese, Theresa Tam. Infatti il direttore ha comunicato che nell’ultima settimana c’è stata una media di 779 casi al giorno.

