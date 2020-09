A Livorno, uno scuolabus ha travolto e ucciso un bambino di soli 4 anni. La vittima si trovava in sella alla sua bicicletta

Tragico episodio quello avvenuto a Castagneto Carducci, un piccolo comune in provincia di Livorno. Uno scuolabus ha accidentalmente travolto e ucciso un bambino di soli 4 anni, che si trovava in sella alla sua bicicletta nel vicinato. Mentre il veicolo era in transito, il piccolo è sbucato in strada tra le auto posteggiate vicino al marciapiede.

Come riportato da TgCom24, i soccorsi da parte dei volontari del 118 sono stati inutili. A causa dei numerosi traumi riportati sul corpo, infatti, il bimbo di 4 anni è probabilmente morto sul colpo. Sono ora in corso le indagini da parte degli inquirenti per capire l’esatta dinamica dell’episodio e procedere con la ricostruzione dei fatti.

Livorno, scuolabus investe e uccide bimbo di 4 anni: la dinamica

Una tragedia vera e propria quella che è avvenuta a Castagneto Carducci, comune in provincia di Livorno, intorno alle ore 13. Un bimbo, che si trovava a bordo della sua bicicletta, è sbucato in strada passando dalle auto posteggiate vicino al marciapiede. L’autista di uno scuolabus non ha potuto nulla e lo ha travolto, uccidendolo sul colpo. Inutile l’arrivo dei volontari del 118, che non sono riusciti a salvarlo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, anche l’elicottero Pegaso è stato attivato, senza però alcuna conseguenza.

In questo momento, sul luogo del drammatico incidente ci sono gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, che stanno studiando l’episodio per capire l’esatta dinamica dei fatti. Il dottore giunto sul posto ha tentato disperatamente di rianimare il povero bimbo, prima di constatarne il decesso.

