Calciomercato Inter, ormai ci siamo: Arturo Vidal è (quasi) un nuovo giocatore nerazzurro. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il cileno ha già salutato i compagni ed è atteso nel tardo pomeriggio in Italia

Una trattativa che finalmente ha il suo lieto fine: Arturo Vidal è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter. Inseguito per tutta la sessione di calciomercato, alla fine Marotta ed Ausilio sono riusciti a piazzare il grande colpo a centrocampo. Il cileno, fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte, ha già salutato i suoi ormai ex compagni del Barcellona questa mattina.

Secondo quanto riferisce il media spagnolo “LaSexta”, intorno alle ore 18 l’ex giocatore della Juventus dovrebbe arrivare a Milano, e domani mattina sosterrà le visite mediche di rito. Alla fine, l’Inter pagherà al Barça una cifra “simbolica” per acquistarlo e, già da giovedì, il giocatore dovrebbe iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Italia.

Calciomercato Inter, prove di rinnovo per Lautaro: ieri l’incontro con gli agenti

Ieri in mattinata, SportMediaset aveva lanciato la bomba: Lautaro Martinez vicinissimo al Real Madrid. In realtà, la notizia è stata smentita dagli agenti stessi del giocatore. Nel primo pomeriggio, infatti, c’è stato il primo incontro con la dirigenza dell’Inter per il rinnovo contrattuale della stella argentina. L’accordo non è ancora stato trovato, ma le parti si sono avvicinate e l’accordo potrebbe arrivare già in questa sessione di calciomercato. Una sua eventuale cessione aiuterebbe Marotta ed Ausilio a tornare prepotentemente sul mercato in entrata, ma al momento l’affare sembra fuori discussione.

La volontà della società meneghina, infatti, è quella di fare cassa vendendo altri calciatori in esubero. I fondi freschi verrebbero poi usati per puntare al grande sogno in mezzo al campo: N’golo Kanté. Trattativa al momento molto complicata, anche perché il Chelsea non sembra intenzionato a fare sconti per lasciar partire il suo giocatore.

