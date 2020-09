Coronavirus in India, i parlamentari sono tornati in aula quest’oggi a distanza di oltre quattro mesi. Tuttavia non tutti hanno presenziato: ben 17, infatti, sono risultati positivi al Covid.

Coronavirus, l’India prova a ripartire nonostante lo scenario epidemiologico ancora serio e preoccupante. Proprio oggi, infatti, i deputati di entrambe le Camere del Parlamento indiano si sono riunite dopo un’assenza lunga mesi. Ben oltre quattro, precisamente.

Coronavirus, parlamentari in aula in India

L’incontro è avvenuto per gettare le basi per la sessione autunnale dei lavori. Massima attenzione ovviamente al suo ingresso, con tanto di mascherina e soprattutto un certificato di negatività al Covid-19 non più vecchio di 72 ore che tutti i membri dovevano mostrare all’ingresso.

Sono stati tuttavia 17 su 788 gli assenti alla seduta mattutina, i quali non hanno presenziato in quanto appunto infetti e attualmente sotto cura per superare la malattia. La situazione è critica e due giorni fa c’è stato un nuovo record di infezioni con i 97.570 casi certificati.

Allo stato attuale la nazione presenta quasi 5 milione di contagiati totali per un bilancio vicino a 80.000 deceduti. Numeri che hanno reso l’India il secondo Paese al mondo per positivi, secondo solo agli Stati Uniti che ne conta 6 milioni e mezzo, e terzo per vittime dietro sempre gli USA con 193 mila decessi e Brasile con poco più di 130.

