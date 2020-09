PSG, sconfitta nel derby di Francia contro il Marsiglia e rissa finale con cinque espulsi: Allegri è pronto per sbarcare a Parigi

PSG-Marsiglia è il vero derby di Francia, più sentito anche di Juventus-Inter dalle nostre parti. E ancora una volta la partita non ha tradito le atesse perché in campo è successo di tutto. Ma nelle prossime ore potrebbe succedere molto anche fuori, con Thomas Tuchel che torna a rischio e Massimiliano Allegri pronto a tornare in panchina.

Al Parco dei Principi è stata partita vera, anche troppo. A deciderla la zampata di Thauvin al 31′ del primo tempo. Ma nella ripresa sono usciti fioori i nervi. Prima due gol amnnullati dal Var, uno per parte. Poi nel finale rovente, cinque espulsioni complessive dopo una rissa che ha coinvolto diversi giocatori. Da una parte subito Kurzawa, Paredes dall’altra Amavi e Benedetto.Le immagini riviste al Var però hanno portato anche al rosso per Neymar, reo di uno schiaffo. Nei parigini questa sera ha esordito da titolare Florenzi, ammonito e poi sostituito al minuto 84.

PSG, Tuchel continua a non piacere all’emiro e Allegri è sempre un pallino di Lenoardo: presto attese novità

La seconda sconfitta di fila per il PSG in campionato fa seguito a quella nella finale di Champions League contro il Bayern. Se è vero che la stagione è appena all’inizio, lo è altrettanto il fatto che Thomas Tuchel non è mai stato amatissimo dai tifosi e continua ad esswere mal sopportato dalla società.

Nasser Al-Khelaïfi in questi giorni sta riflettendo a lungo sul futuro del suo tecnico, complici anche i mal di pancia di alcuni big come Mbappé. Per questo Leonardo è pronto per tornare alla carica con un suol vecchio pallino. I rapporti con Massimiliano Allegri sono ottimi da sempre e il tecnico livornesse freme per tornare in panchina. Saltata la trattativa con l’Inter è ancora fermo al palo, il PSG sarebbe l’occasione giusta per rilanciarsi alla grabnde.