Navid Afkari è morto: il 27enne, wresler di fama mondiale, è stato giustiziato nel carcere dove risiedeva in Iran. Inutili i tentativi e gli appelli di queste settimane. Ecco l’accusa che pesava sullo sportivo.

Choc in Iran: Navid Afkari, noto wresler mondiale, è stato impiccato nella prigione di Shiraz dove risiedeva ormai da tempo. Non si è trattato tuttavia di un atto illecito da parte degli altri detenuti, ma di un’esecuzione diretta dello Stato. Il 27enne, infatti, è stato condannato a morte dalle autorità per aver ucciso un funzionario pubblico nel 2018.

Potrebbe interessarti anche —-> Allarme incendi negli Stati Uniti: “Lo Stato si prepari ad un disastro mortale di massa”

Navid Afkari è stato giustiziato

A nulla sono serviti gli appelli giunti da ogni parte del mondo per risparmiare la vita allo sportivo. La condanna era stata emessa sulla base di una confessione successivamente ritirata dal diretto interessato, in quanto estorta in precedenza con la tortura come rivelato dal suo legale Hassan Younesi. Inutile anche la campagna social mondiale partita nei giorni scorsi per chiedere la revisione del verdetto.

I fratelli di Navid, Vahid e Habib, saranno invece costretti a scontare rispettivamente 54 e 27 anni di carcere in quanto ritenuti complici. Il Comitato olimpico internazionale si è detto scioccato per quanto accaduto, il segretario di Stato degli USA ha invece definito il tutto: “Un atto crudele e feroce. Un assalto ignobile alla dignità umana”.

Leggi anche —-> Ungheria, soppressa l’ultima radio libera: “Un’esecuzione alla libertà”