Una ragazza di 19 anni, di Roma, è stata violentata in una spiaggia in provincia di Latina da due ragazzi.

È successo sulla spiaggia di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Qui una ragazza di 19 anni, è stata stuprata nella notte di Ferragosto. La vittima, secondo quanto dichiarato alla polizia, sarebbe stata violentata da due ragazzi rispettivamente di 24 e 25 anni. Come la ragazza, anche gli aggressori sono di Roma.

Sempre secondo quanto dichiarato dalla 19enne, i due ragazzi che hanno abusato di lei non erano due sconosciuti. Infatti i tre si erano dati appuntamento di persona per passare una serata tranquilla in riva al mare.

Potrebbe interessarti anche: Latina, bracciante malmenato dal padrone: aveva chiesto una mascherina

Latina, ragazza di 19 anni violentata in spiaggia

All’orario prestabilito la ragazza si trovava in spiaggia con altri amici, quando vedendo arrivare i due ragazzi decide do seguirli. I tre effettuano una lunga passeggiata che li porta in un luogo isolato.

Esattamente nel tratto di spiaggia libera denominata “Paglia Verde”, i due ragazzi con la forza costringono ad avere un rapporto sessuale a turno con entrambi.

Dopo che i due hanno raggiunto il loro scopo, la ragazza fugge e si fa visitare e medicare all’Ospedale di Fondi. Dopodiché si reca al commissariato di San Basilio per denunciare l’accaduto.

Nella denuncia la 19enne minuziosamente racconta la dinamica dell’accaduto soffermandosi poi sull’identità dei due ragazzi. Come ha spiegato lei stessa, il 25enne è un ragazzo di buona famiglia appena laureato in Giurisprudenza. Il 24enne invece, non lo aveva mai incontrato prima di quel momento.

Dopo la denuncia effettuata dalla ragazza sono partite le indagini. La procura ha rintracciato immediatamente i due ragazzi che sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di violenza sessuale da Martina Tartaglione, sostituto procuratore della Repubblica di Roma.

Potrebbe interessarti anche: Latina, uccide ladro: indagato per eccesso colposo di legittima difesa