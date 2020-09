Berlusconi, arrivano buone notizie dall’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex presidente del Consiglio, infatti, ha trascorso una notte tranquilla al suo settimo giorno di ricovero causa coronavirus. Ecco le ultime.

Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Come riferisce l’Ansa citando fonti vicine al leader di Forza Italia, il politico ha trascorso in maniera serena le ore notture al suo settimo giorno di degenza causa una polmonite bilaterale da coronavirus.

Quest’oggi attorno alle 16.00 ci sarà il classico bollettino medico, ma, seppur con tutta la prudenza del caso, filtra ottimismo e serenità sulle sue condizioni come ha già ribadito a più riprese il dottor Alberto Zangrillo.

È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le… Pubblicato da Silvio Berlusconi su Mercoledì 9 settembre 2020

Berlusconi, filtra ottimismo sulle condizioni

Gli ultimi aggiornamenti giunti direttamente da Berlusconi risalgono al giorno scorso: “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta. Ho telefonato alla riunione dei senatori di Forza Italia per rassicurarli e ho garantito loro che darò il mio contributo in questa campagna elettorale“, ha infatti scritto via Facebook.

E ancora: “È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le mascherine! Sono intervenuto alla riunione dei deputati di Forza Italia e ho invitato loro, come tutti, a prestare attenzione”. Nonostante tutto, infatti, in vista delle elezioni l’83enne milanese si sta rendendo operativo anche dall’ospedale con diversi interventi telefonici.

