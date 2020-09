Dovrebbe tenersi in questi giorni un incontro tra Acerbi e la Lazio per provare ad appianare le polemiche degli ultimi giorni. Il club riflette se multare il calciatore.

Un incontro per chiarire le incomprensioni scaturite negli ultimi giorni. Acerbi e la Lazio dovrebbero incontrarsi a breve alla presenza del procuratore del difensore. Lo scopo è quello di comprendere se ci siano margini per ricomporre la frattura creata dal calciatore mentre si trovava in Nazionale. Acerbi si è infatti lamentato pubblicamente di alcune mancanze che ha avuto a suo parere la società di Lotito nei suoi confronti, chiedendo di essere trattato con maggior rispetto e affermando che a certe condizioni non è interessato al rinnovo. Il giocatore inoltre ha smentito categoricamente tutte le voci che riguardavano una sua richiesta di ingaggio a 3,5 milioni di euro l’anno contro gli 1,8 che percepisce attualmente.

Acerbi, la Lazio riflette se multare il giocatore

Il centrale ha lasciato intendere di attribuire una responsabilità diretta al club sulla fuga di notizie che lo ha riguardato. Un atteggiamento che non è piaciuto per nulla a Lotito e che rischia di compromettere quello che in questi anni era stato un vero e proprio idillio tra calciatore e società. E conoscendo anche il carattere di Lotito, l’ipotesi che il difensore possa subire una multa da parte della società non è così improbabile. Resta però da capire quale sarà la posizione di Simone Inzaghi in merito e se eventualmente appoggerebbe la scelta della Lazio di punire il giocatore, considerato anche che parliamo di una delle figure più importanti all’interno dello spogliatoio. Al momento però sembra che questo incontro che si terrà a breve avrà innanzitutto l’obiettivo di provare ad abbassare la tensione e appianare le divergenze.

