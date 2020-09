Crolla autorimessa a Roma: non sembrerebbero esserci vittime o feriti ma si cercano per sicurezza sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e non solo: ecco cosa è successo.

Roma, è crollata un’autorimessa autobus in zona Colli Aniene. Si tratta di una struttura composto da piano terra e un altro interrato, con quest’ultimo utilizzato come autorimessa per conto di un’azienda privata.

Crolla autorimessa a Roma

Sul posto, da circa le 12.00, sono presenti i vigili del fuoco intervenuti per liberare la zona e sgomberare i pericoli e la squadra Nucleo Cinofili per cercare eventuali persone coinvolte e bloccate sotto le macerie. Si lavora con l’ausilio di un’Autoscala e del Carro Crolli oltre che dell’Usar.

Secondo il personale operante, tuttavia, nessuno sarebbe rimasto coinvolto, versione al momento confermata anche dai ricercatori dopo queste prime ore di ricerche. Queste, per sicurezza, continueranno anche nel pomeriggio ma nel frattempo si allenta la preoccupazione in merito.

Se confermato, la tragedia sarebbe stata evitata in quanto la struttura risultava da tempo pericolante in quel lato dell’edificio e proprio per questo era stata recentemente sgomberata. Identificato il proprietario, ora scatteranno tutte le indagini del caso per individuare dinamiche e responsabili.

