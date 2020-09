Roma, prima interviata ufficiale (sul sito del club) per Dan e Ryan Friedkin che illustrano i programmi di rilanci e fanno una promessa ai tifosi

L’era Friedkin alla Roma comincerà ufficialmente con la prima giornata di campionato. Ma intanto la nuova proprietà americana parla per la prima volta dopo la conclusione della trattativa con James Pallotta. Frasi rilasciate dal sito del club, quindi senza domande dirette, ma che possono comincisre a far sognare i tifosi.

Dan Friedkin osserverà da lontano, il suo braccio operativo sarà il figlio Ryan che da lunedì è a Milano per seguire da vicino il club e il mercato. L’obiettivo è quello di contribuire al rilancio generale del calcio italiano, che nelle lor intenzioni deve fatturare almeno come la Premier League. “Una parte importante sono le infrastrutture e noi siamo pienamente impegnati a lavorare con la città per costruire un bellissimo nuovo stadio il prima possibile”.

La prima intervista in giallorosso di Dan e Ryan Friedkin Leggila qui: https://t.co/EOoxEbXYrY#ASRoma pic.twitter.com/KXGpufS6t0 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 3, 2020

E dopo i complimenti ai tifosi, che hanno già dimostrato un calore incredibile, i programmi per il rilancio. La loro passione è la stessa che muove chi ama la Rima da sempre anche se serve pazienza e per costruire campioni occorre tempo. Però “abbiamo la stessa ambizione dei tifosi, lo diciamo senza mezzi termini, vogliamo vincere“. E Ryan Friedkin paragona la Roma ad un gigante che dorme: non c’è nessun motivo per cui non possa svegliarsi e tornare a lottare per grandi traguardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, l’attaccante dice addio: affare ai dettagli

Roma, oltre ai rinnovi e ai ritorni in difesa caccia aperta al nuovo direttore sportivo

I tifosi della Roma però adesso attendono risposte dal mercato e forse molto si muoverà ad inizio della prossima settimana quando arriverà anche Dan Friedkin. Uno dei tasselli che mancano è quello del direttore sportivo, ruolo che al momento sta coprendo il Ceo del club, Guido Fienga. secondo ‘Leggo’ c’è solo un nome caldo è è quello di Fabio Paratici. Arriverà a ottobre, una volta concluso il mercato estivo della Juventus.

In attesa di capire se la nuiova proprietà troverà un ruolo anche a Frasncesco Totti, gettonatissimo, l’idea è quella di puntare sui giovani. Quindi i rinnovi di Zaniolo e Pellegrini, accanto al ritorno di Smalling (accordo con lo United ad un passo). Ma anche almen un altro centrale, come Nehuen Perez o Maksimovic in uscita dal Napoli, e il brasiliano Fred dello Shakthar.