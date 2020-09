PS5 presto diventerà realtà. Anche i canali social di PlayStation si sono aggiornati e sono pronti al lancio: manca solo la data di uscita e il prezzo finale

Manca sempre meno al lancio della nuova PS5. Entro la fine del 2020, infatti, milioni di videogiocatori di tutto il mondo potranno finalmente avere tra le mani la nuova generazione di console. Tantissime le novità attese: dalla scheda grafica migliorata ad un hard disk super capiente, passando per il nuovo joypad DualSense.

Qualche giorno fa, Sony ha reso disponibile il primo trailer ufficiale italiano della console, dando di fatto il via alla campagna marketing. Ora resta solo da attendere la data d’uscita ufficiale e il prezzo di lancio. Anche i canali social del colosso giapponese si sono aggiornati, e sembrano pronti per l’annuncio definitivo della console.

PS5, annuncio vicino: ecco cosa manca

Per l’annuncio ufficiale della nuova PS5 ormai ci siamo. Mancano solo la data ufficiale di lancio e il prezzo di partenza. Ma come mai Sony ci sta mettendo così tanto per comunicare due informazioni così importanti, considerando i pochi mesi che dividono i videogiocatori dalla nuova periferica di gioco? In realtà, la motivazione è molto semplice. Ormai da anni va avanti la “battaglia” con Microsoft e con l’Xbox. Quest’anno, anche la rivale uscirà sul mercato con la nuova Xbox Serie X, e anch’essa non ha ancora comunicato il prezzo.

A quanto pare, nessuna delle due aziende vuole fare il primo passo. Una sorta di guerra di logoramento che prosegue tra le due parti, ma che presto dovrebbe portare a novità molto importanti. È infatti questione di giorni, prima che Sony comunichi ufficialmente data e prezzo della nuova PS5.

