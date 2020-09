Doom con Nvidia RTX 3080 è una delle cose più tecnologicamente avanzate che i videogiocatori vedranno nel 2020. Il video ha già milioni di visualizzazioni.

Tutta sappiamo che le schede grafiche, ma anche le console, vanno in seria difficoltà quando le informazioni a schermo sono parecchie. Più un gioco è veloce, rapido, ricco di effetti particellari e di movimenti che avvengono simultaneamente e più l’hardware e il software faticano per tenere il passo. Di solito la risposta è un netto calo nel framerate, ovvero nella quantità di volte di aggiornamenti dell’immagine. Un numero importantissimo per cercare di dare un’esperienza quanto più vicina possibile al fotorealismo. Ecco perché per dimostrare la potenza incredibile della nuova generazione di schede grafiche Nvidia si è preso Doom Ethernal come demo. Lo sparatutto, storico pilastro del genere, gira una meraviglia sulla 3080. Un modello che rappresenta la prossima generazione di schede grafiche, ma che è “soltanto” il modello più potente tra quelli presto disponibili.

Doom con Nvidia RTX 3080 gira in 4k e oltre 100fps – VIDEO

Come si vede nel lungo video gameplay mostrato su youtube, il gioco gira in modo incredibilmente fluido e rapido. Il gioco gira a 4k con un framerate di oltre 120 FPS. Un risultato davvero straordinario, che ha stupito tutti e che sta facendo parlare della nuova tecnologia Nvidia parecchio in queste ore. Di seguito il video pubblicato su Youtube, più in basso invece la raccolta di tutte le specifiche tecniche della serie 3000 di Nvidia.

Nvidia GeForce 3070

8GB di memoria;

20 Sh-TFLOPS;

40 RT-TFLOPS;

5888 CUDA Cores;

520 euro.

Nvidia GeForce 3080

10GB di memoria;

30 Sh-TFLOPS;

58 RT-TFLOPS;

238 Tensor-TFLOPS;

8704 CUDA Cores;

720 euro in Italia.

Nvidia GeForce 3080