Coronavirus Spagna, il governo ha presa una decisione ufficiale. Nonostante un nuovo boom di contagi nelle ultime settimane per ora nessun lockdown

La Spagna non è a rischio lockdown, nonostante il boom di contagi nelle ultime settimane che ha fatto tornare la paura. Lo ha confermato oggi il ministro della Salute, Salvador Illa, che ha escluso provvedimenti di massa. E non ci sarà nemmemno una chiusura totale a Madrid e nel suo circondario.

Intervistato dall’ all’emittente Ser Catalunya, Illa ha definito inappropriate queste voci nonostante l’aumento dei numeri di infezioni da Coronavirus. L’unica regione in calo è l’Aragona, che assiste a un calo, mentre la Catalogna e i Paesi Baschi hanno numeri stabili. Per adesso però gli ospedali stanno respirando e come assicura il ministro “la situazione è sotto controllo”.

Parole che arrivano dopo l’allarme lanciato dalla governatrice dell’area Madrid. Ha avvisato sulla possibilità che tutti i bambini rientranti nelle scuole da qui ai prossimi mesi possano essere contagiati dal Coronavirus. Isabel Díaz Ayuso ha rassicurato dicendo che sono state adottate tutte le misure per rendere sicure le scuole, ma nessuno esclude che i bambini possano essere infettati. Intanto sono cominciati i test sierologici su 100.000 dipendenti scolastici e ci sarà un ritorno scaglionato a scuola. Nelle ultime 24 ore la Spagna ha registrato oltre 8mila nuovi casi di Coronavirus e 159 morti (in tutto 29.152), con Madriod che resta la zona più colpita.

Francia, il Tar di Strasburgo boccia la mascherina obbligatoria sempre. Partono i ricorsi

Oggi intanto però cambia molto anche in Francia. Il Tar di Strasburgo infatti ha bocciato il decreto che impone di indossare 24 ore su 24 la mascherina all’aperto. Entro lunedì 7 settembre dovrà essere riscritto tenendo conto delle reali densità di folla durante certe fasce orarie o in certe zone della città.

Imporre le mascherine sempre e ovunque per tutti secondo il Tar è “una grave violazione della libertà personale e di circolazione”. Alla notizia, sono partiti ricorsi analoghi da parte di diversi avvocati a nome di associazioni o cittadini a Parigi, Nizza e Lione.

